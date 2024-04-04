استقرار الدولار قبل صدور بيانات الوظائف في أمريكا

استقر الدولار اليوم الخميس دون أعلى المستويات التي سجلها في الآونة الأخيرة وسط ترقب لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة.

وظل الين حبيس نطاق ضيق في الفترة الماضية، ولم يشهد تحركا يذكر عن مستوى 151.56 الذي يحوم حوله منذ ثلاثة أسابيع.

وصعد اليورو 0.6 بالمئة وعاد لمنتصف النطاق الذي حافظ عليه طيلة عام عند 1.0837 دولار.

وسجل الاسترليني مستوى 1.2645 دولار، وهو أيضا متوسط النطاق الذي يتحرك فيه منذ ديسمبر الماضي.

وابتعد الدولار الأسترالي عن المتوسط الذي يتحرك فيه منذ مئتي يوم ووصل إلى 0.6568 دولار أمريكي اليوم الخميس.

كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.7 بالمئة لما فوق 0.60 دولار، ووصل في أحدث تداول إلى 0.6013 دولار.