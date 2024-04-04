روسيا تحتل المركز الرابع كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين،  أن روسيا أصبحت رابع أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، خلال العام الماضي.

وقال ميشوستين - في تصريح أوردته وكالة أنباء /تاس/ الروسية - "إن حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبا خلال الست سنوات الماضية، وأصبحت روسيا رابع أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال العام الماضي".

وأشار إلى سعى روسيا إلى تنفيذ خطط ضخ استثمارات بنحو 3 تريليونات روبل (نحو 32 مليار دولار) في قطاع صناعة البتروكيماويات في روسيا، بحلول عام 2030.

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