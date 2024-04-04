ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 68.5 % بمعدل سنوي في مارس



ارتفع معدل التضخم في تركيا بشكل طفيف في مارس، ليصل إلى 68.5% على اساس سنوي مقارنة مع 67.1% في فبراير.



ويشار إلى أن ارتفاع أسعار المستهلك التي ازدادت بنسبة 3.16% في مارس مقارنة بشهر فبراير، كانت من الأسباب الرئيسية لهزيمة حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات البلدية الأحد.

وقدر خبراء الاقتصاد المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم أن معدل التضخم بلغ 124،63% خلال 12 شهرًا في مارس، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 5.68% خلال شهر.

وشمل ارتفاع الأسعار مدفوعا بالانخفاض شبه المستمر في قيمة الليرة التركية، خصوصا التعليم (+140.1%) والصحة (+80.25%) والنقل (+79.9%) والمنتجات الغذائية (+70.4%).