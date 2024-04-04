الكويت: قرارات أوبك + استباقية واحترازية لحماية الأسواق النفطية



قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط الكويتي الدكتور عماد العتيقي إن قرارات "أوبك +" استباقية واحترازية لحماية الأسواق النفطية، مشيدا بامتثال الدول الأعضاء في حصصهم المقررة داخل "أوبك +".

وأكد وزير النفط الكويتي - خلال مشاركته في الاجتماع الـ 53 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (تححأ) في "أوبك +"، الذي عقد عبر الاتصال المرئي، بحضور محافظ دولة الكويت لدى منظمة أوبك محمد الشطي والممثل الوطني للكويت لدى منظمة "أوبك" الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح - ضرورة الالتزام بالحصص المقررة لتحقيق توازن السوق النفطية، وأن هذا يحظى باهتمام "أوبك بلس"، معربا عن تفاؤله بالقرارات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز دور أوبك بلس الرائد بتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة من الدول الأعضاء.

وأوضح الوزير - حسب بيان أصدرته وزارة النفط الكويتي أن "أوبك بلس" تتابع عن كثب التطورات في السوق النفطيه وتتخذ ما يناسب من إجراءات تضمن توازن السوق النفطية.

وأضاف أن قرار الكويت بتمديد خفضها الطوعي البالغ 135 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري; ساهم في دعم الأسواق النفطية واستقرارها بالتنسيق والتعاون مع الدول المشاركة في التحالف; ليستمر إنتاج الكويت عند 2.413 مليون برميل يوميا حتى نهاية شهر يونيو 2024.