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طرح محال تجارية ووحدات إدارية ومهنية وصيدليتين للبيع بالمزاد العلني بمدينة 6 أكتوبر

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن طرح 6 محال تجارية، وصيدليتين بمساحات تتراوح من (26م2: 74م2)، و5 وحدات إدارية ومهنية  بمساحات تتراوح من (42م2: 92م2)، بالأسواق التجارية بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، بجلسة يوم الأربعاء 8/5/2024.


وأضاف جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز، لمن يرغب من المواطنين في دخول المزاد، بجانب إتاحة المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.


وكان المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، قد تفقد منطقة " أب تاون "، والمنطقة الصناعية، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والتطوير الجارية بالمنطقتين، ورافقه خلال الجولة مسئولو المرافق ومتابعة المنطقة الصناعية والطرق بالجهاز، وإدارتا الإزالات والنظافة بالقطاعين الشمالي والغربي.

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