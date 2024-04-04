ثبات واستقرار أسعار الخضروات في أسواق الإسكندرية

في بداية تداولات يوم الخميس 4 أبريل 2024، شهدت أسواق الجملة والشعبية في الإسكندرية استقرارًا في أسعار الخضروات.

قام فريقنا بجولة ميدانية صباح اليوم لمراجعة وتحديث أسعار الخضروات والفواكه في الإسكندرية، وخاصةً أسعار البصل والبطاطس في أسواق محطة مصر والعامرية والمنشية وبحري، وهي الأسواق الأكثر شعبية في المدينة.

إليكم أسعار بعض الخضروات والفواكه في الإسكندرية اليوم الخميس 4 أبريل 2024: