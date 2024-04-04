ثبات واستقرار أسعار الخضروات في أسواق الإسكندرية
في بداية تداولات يوم الخميس 4 أبريل 2024، شهدت أسواق الجملة والشعبية في الإسكندرية استقرارًا في أسعار الخضروات.
قام فريقنا بجولة ميدانية صباح اليوم لمراجعة وتحديث أسعار الخضروات والفواكه في الإسكندرية، وخاصةً أسعار البصل والبطاطس في أسواق محطة مصر والعامرية والمنشية وبحري، وهي الأسواق الأكثر شعبية في المدينة.
إليكم أسعار بعض الخضروات والفواكه في الإسكندرية اليوم الخميس 4 أبريل 2024:
- سعر ورق العنب: 30 جنيهًا
- سعر الجزر: 5 جنيهات
- سعر الكوسة: 16 جنيهًا
- سعر الثوم: 30 جنيهًا
- سعر كيلو البصل الأحمر: 30 جنيهًا
- سعر كيلو البصل الأبيض: 25 جنيهًا
- سعر كيلو الطماطم: 8 جنيهات
- سعر كيلو البطاطس: 15 جنيهًا
- سعر كيلو الباذنجان: 10 جنيهات
- سعر كيلو الفلفل الحار: 25 جنيهًا
- سعر كيلو الفلفل الحلو: 25 جنيهًا
- سعر كيلو الفلفل الملون: 30 جنيهًا
- سعر كيلو الليمون: 20 جنيهًا
- سعر كيلو البامية: 35 جنيهًا
- سعر البسلة الخضراء: تتراوح بين 20 و25 جنيهًا
- سعر الكرنب: يتراوح بين 5 و10 جنيهات حسب الحجم
- سعر الخيار: 15 جنيهًا
- سعر الكابوتشي: يتراوح بين 3.5 و5 جنيهات
- سعر البسلة: 16 جنيهًا