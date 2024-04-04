ارتفاع في أسعار الجمبري.. أسواق السمك الشعبية والحلقة في الإسكندرية

في بداية تعاملات يوم الخميس 4 أبريل 2024، شهدت أسواق السمك الشعبية والحلقة في الإسكندرية استقرارًا في أسعار البلطى وبعض المأكولات البحرية الشعبية.

قام فريقنا بجولة ميدانية صباح اليوم لمراجعة وتحديث أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في أسواق السمك للجملة في الإسكندرية، ولاحظنا إقبالًا متوسطًا من قبل المواطنين، خاصةً على البلطى.

إليكم أسعار بعض الأسماك والمأكولات البحرية في أسواق الإسكندرية اليوم الخميس 4 أبريل 2024:

سعر كيلو البلطي: يتراوح بين 75 و85 جنيهًا حسب الحجم.

سعر البلطى الأسوانى: يتراوح بين 90 و95 جنيهًا.

سعر الماكريل: يتراوح بين 100 و150 جنيهًا.

سعر السمك البوري: 180 جنيهًا.

ومن جهة أخرى، سجل سعر كيلو الجمبري ارتفاعًا كبيرًا ووصل إلى 650 جنيهًا حسب الحجم، سواء كان الجمبري عاديًا أو جامبو.

تشهد أسواق الإسكندرية استقرارًا في أسعار البلطى وبعض المأكولات البحرية الشعبية، مما يتيح للمستهلكين الاستفادة من تلك الأسعار المستقرة في تلبية احتياجاتهم الغذائية بأسعار معقولة.

ومع ذلك، يجب الانتباه إلى ارتفاع أسعار الجمبري الذي يمكن أن يؤثر على توازن الميزانية الشخصية للمستهلكين.