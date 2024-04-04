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سماء الأقصر تتزين بـ40 رحلة بالون طائر تقل 800 سائح

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سماء الأقصر تتزين
سماء الأقصر تتزين ب40 رحلة بالون طائر تقل 800 سائحا

شهد مطار البالون الطائرة بغرب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، بإقلاع 40 رحلة منطاد ساخن، زينت سماء مدينة الشمس، وهبطت جميعها بسلام وأمان وسط عوامل جوية مناسبة، ساعدت على الاقلاع بصورة منتظمة.

وأكد مصدر مطلع بأرض مطار البالون الطائر بالبر الغربي في الأقصر، أن سماء مدينة الأقصر شهدت تحليق 40 رحلة بالون طائر حملت على متنها 800 سائحا من مختلف الجنسيات، شاهدو التاريخ لـ ثلث آثار العالم من أعلى ارتفاع بالأقصر على بُعد 1400 قدم.


يذكر أن تاريخ البالون الطائر في الأقصر يرجع إلى 35 عاما مضى، ففي عام 1988 أقلعت أول رحلة للبالون الطائر فوق سماء مدينة الأقصر، وقادها وقتها طيارون بريطانيون كانوا يعملون لصالح شركة فيرجن البريطانية التي أسست أول شركة بالون في مصر، وحملت اسم «بالونزا أوفر إيجبت»، وفى عام 1994 بدأ تأسيس أولى شركات بالون بتمويل وخبرات مصرية، حيث تأسست شركة هدهد سليمان، وفي 2003 تم تأسيس ثاني شركة مصرية شركة الماجيك، وفي 2005 أُسست سندباد للبالون الطائر لتكون الشركة الثالثة.

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