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بمشاركة صلاح.. ليفربول يضرب شيفيلد يونايتد بثلاثية ويتصدر الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في تحقيق الفوز أمام نظيره شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "أنفيلد"، وذلك في إطار الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

أحداث مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

سدد محمد صلاح لاعب ليفربول في الدقيقة 6 تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعدها الحارس ايفو جربيتش إلى ركلة ركنية.

وسجل داروين نونيز أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، بعد أن أخطأ حارس مرمى شيفيلد يونايتد في تشتيت الكرة لترتطم بقدم نونيز وتسكن الشباك في منتصف المرمى.

وصوب لويس دياز لاعب الريدز في الدقيقة 3+45، تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء، مرت محاذاة القائم الأيمن للمرمى.

وأحرز كونور برادلي بالخطأ في مرماه هدف التعادل لصالح شيفيلد يونايتد في الدقيقة 59، بعد عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابها جوستافو هامر من على القائم الثاني برأسية، ارتطمت بقدم برادلي ثم مرت من بين أقدام الحارس كيلير وسكنت الشباك.

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وتمكن ماك أليستر لاعب ليفربول من تسجيل الهدف الثاني لصالح الريدز في الدقيقة 77، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

واستطاع كودي جاكبو أن يحرز الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 90، بعد عرضية من روبرتسون من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها جاكبو برأسية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ترتيب فريقي ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

يتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج برصيد 70 نقطة، بعد الفوز في 21 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة مباراتين، بينما يتذيل فريق شيفيلد يونايتد الترتيب برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 21 مواجهة.
 

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