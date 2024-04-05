كفالة اليتيم: الواجب الديني والإنساني في ظل القرآن والسنة، تعتبر كفالة اليتيم من القضايا الإنسانية الرئيسية التي أكدتها الشرائع السماوية، فهي تعبّر عن رعاية الفئات الأضعف في المجتمع وتأمين حياة كريمة لهم، يعتبر القرآن الكريم والسنة النبوية مصادر الإرشاد والتوجيه للمسلمين في مثل هذه القضايا الإنسانية.

الكفالة في القرآن الكريم:

1. الإيمان والعمل الصالح: يشير القرآن الكريم إلى أن الإيمان الصحيح يتضمن الإيمان بأهمية رعاية الأيتام وتقديم الدعم لهم، كما يُحث المؤمنين على القيام بالأعمال الصالحة التي تشمل رعاية اليتامى.

2. الوصية بالإحسان: يُشير القرآن الكريم إلى وصية الإحسان والبر بالأيتام، حيث يقول الله تعالى: "فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ" (الضحى: 9)، مما يُظهر الأهمية الكبيرة لرعاية اليتامى والتحلي بالإحسان تجاههم.

الكفالة في السنة النبوية:

1. التحذير من إيذاء اليتيم: صحيح البخاري يحتوي على حديث ينبه إلى خطورة إيذاء اليتيم، حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَقْتَطِعْ مِنَ الْيَتَامَى بِشَيْءٍ مِنْ خُبْزِهِ الْمُرِّ فَلْيَأْتِنِي فِي جَمْرَةِ هَذَا" (صحيح البخاري).

2. ثواب رعاية اليتيم: يحث النبي صلى الله عليه وسلم على رعاية اليتيم وتقديم الدعم له، حيث قال: "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا" (صحيح البخاري).

أهمية الكفالة في الدين:

- تعزيز روح الإحسان والتكافل في المجتمع.

- تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للفئات الأضعف.

- تجسيد التعاليم الدينية السامية في العمل الخيري ورعاية الفقراء والمحتاجين.

كفالة اليتيم وأهميتها في الإسلام

كفالة اليتيم هي من الأعمال النبيلة والمحمودة في الإسلام، وهي موضوع يحظى بأهمية كبيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية. دعانا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى رعاية الأيتام والاهتمام بهم، ووعدنا بأجر عظيم لمن يكفلهم ويعنى بهم.

أهمية كفالة اليتيم في القرآن الكريم

المحبة والرحمة: يُذكر اليتيم في القرآن الكريم في أكثر من موضع، مما يؤكد على أهمية مراعاة حقوقهم والتعاطف معهم. قال الله تعالى في سورة الضحى: “فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ”، وهذا يشير إلى أن اليتيم لا يُعيبه شيء، وأنه أخو المسلم ولا يوجد ضرر من الاختلاط به.

التصدق والإنفاق: يُشجع في القرآن على التصدق والإنفاق في سبيل الله، ومن أهم الفئات التي ينبغي للمسلم أن يركز عليها في الإنفاق هم الوالدين والأقربين والأيتام والمساكين وابن السبيل. قال الله تعالى: “وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ”.

الصدقة والبركة: كفالة اليتيم تحقق البركة في مال الكافل وتزيد الحسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا" وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى.

أهمية كفالة اليتيم في السنة النبوية

التربية والإحسان: يجب على المتبني أن يعزز اليتيم ويعتني بهم من حيث النفقة والملابس والتربية والتأديب وما إلى ذلك. يجب أن يكون الكافل صاحب قلب رحيم وأخلاق حميدة.

المكانة في الجنة: كفالة اليتيم تعتبر من أفضل الأعمال في الإسلام، حيث يتمتع الكافل بمكانة عظيمة في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا"