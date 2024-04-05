تحسين خدمات النقل العام في القاهرة خلال إجازة عيد الفطر 2024: زيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها

في كل عام، تتزايد احتياجات السكان في القاهرة إلى تحسين خدمات النقل العام، وخاصةً خلال فترات الإجازات المميزة مثل عيد الفطر. فالاحتفالات والنشاطات التي تقام في هذه الفترة تزيد من الحركة والازدحام في المدينة، مما يجعل وسائل النقل العامة ذات أهمية بالغة لضمان تسهيل حركة المواطنين وتقديم خدمات مريحة وفعّالة.

في إجازة عيد الفطر 2024، تسعى القاهرة إلى تحسين خدمات النقل العام بشكل ملموس، من خلال زيادة عدد الأتوبيسات المتاحة وتقليل زمن التقاطر بينها. تلك الخطوات تأتي لتلبية الطلب المتزايد على وسائل النقل، ولتحسين تجربة المواطنين وراحتهم خلال هذه الفترة الاستثنائية.

من خلال هذه المبادرات، نتوقع رؤية تحسينات ملموسة في تجربة النقل العام في القاهرة خلال عيد الفطر 2024، مما يسهم في تقليل الازدحامات وتحسين الانسيابية للحركة، وبالتالي توفير بيئة أكثر راحة وسلامة للمواطنين والزوار خلال هذه الفترة الاحتفالية المهمة.

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

خطوات تحسين خدمات النقل العام في القاهرة خلال إجازة عيد الفطر 2024

طلب محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، من هيئة النقل العام ضرورة توفير خدمات النقل العام في جميع مناطق القاهرة، خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون بكثافة خلال عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال زيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها. يأتي هذا الطلب في سياق السعي لمنع التكدس والزحام الذي قد يحدث خلال الاحتفالات بالعيد.

وفي هذا السياق، طالب اللواء خالد عبدالعال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على مواقف السرفيس بالعاصمة لمنع استغلال المواطنين وزيادة تعريفة الانتقالات خلال فترة العيد، مؤكدًا أن حركة النقل بالقاهرة تعتمد على التنسيق والتكامل بين خطوط هيئة النقل العام والنقل الجماعي وخطوط المترو لتحقيق سيولة المرور.

ومن جانبه، أعلن رزق على، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، عن تشغيل عدد من الأتوبيسات كخدمة خاصة خلال إجازة العيد، خصيصًا لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بمحافظات القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى توفير الوحدات العادية لخدمة مناطق أخرى مثل مدينة القناطر الخيرية وحديقة الحيوان والأهرامات، بهدف تقديم خدمة مميزة للركاب خلال فترة العيد.

جهاز الرقابة الميدانية

وقد تم تكليف جهاز الرقابة الميدانية بوضع خطة لتشغيل مجموعات عمل تمثل جميع المناطق الرقابية على مستوى الهيئة بمناطق التشغيل المختلفة بالقاهرة الكبرى، سواء المتمركزة بالمحطات أو المتحركة (سيارات- دراجات نارية)، وذلك لمواجهة أى حالات طارئة متعلقة بالتشغيل ومنع أى تكدس فى المناطق الترفيهية، وتحويل مسارات الخطوط عند الحاجة إلى ذلك.

