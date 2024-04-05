أدعية مباركة للجمعة الأخيرة في شهر رمضان، تعد الجمعة الأخيرة في شهر رمضان فرصة للمسلمين للتوجه بالدعاء والتضرع إلى الله بالرحمة والمغفرة، في هذا اليوم الفضيل، يتنافس المؤمنون على قرب الله وتقبل دعائهم، مستندين إلى وعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن دعاء الصائم عند فطره مستجاب.

أدعية مباركة للجمعة الأخيرة في شهر رمضان

دعاء الاستغفار

"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا"

دعاء الرحمة والمغفرة

"اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا"

دعاء القبول والإخلاص

"اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا"

دعاء التوبة والتقوى

"اللهم إنا نتوب إليك في هذا اليوم المبارك، فتوب علينا"

دعاء العافية والصحة

"اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك"

دعاء الثبات والتوفيق

"اللهم أعنا على طاعتك وشكرك وحسن عبادتك"

دعاء النجاة من النار

"اللهم جنبنا النار وأعدنا للجنة مع الأبرار"

هذه الأدعية تمثل نماذج مختلفة من الدعاء التي يمكن أن يتوجه بها المسلمون في الجمعة الأخيرة من رمضان. ففي هذا اليوم المميز، يسعى كل فرد إلى التقرب إلى الله بأدعية صادقة ومخلصة، راجين من الله الرحمة والمغفرة والعافية في الدنيا والآخرة.

أدعية مختلفة لآخر جمعة من رمضان

يعتبر آخر جمعة في شهر رمضان المبارك لحظةً فريدةً من نوعها في عالم العبادة والتقرب إلى الله. في هذا اليوم، يُحث المسلمون على الدعاء والتضرع إلى الله بالخير والبركة، إليك بعض الأدعية التي يمكن أن تكون مفيدة في هذا اليوم المبارك:

دعاء النابلسية:

“اللهم في آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك نسألك أن تجعل أيامنا القادمة كلها سعادة، اللهم أدخل البهجة والسرور إلى قلوب من نحب، وبدّد الأحزان وأبرئ الأسقام وابسط لنا من خزائن رزقك يا رب العالمين”.

“اللهم يا ربنا في هذه الجمعة الكريمة من شهر رمضان المبارك نسألك من واسع كرمك وعظيم لطفك وعافيتك وبرك، ونعوذ بك اللهم من تقلبات القلوب، اللهم ثبّت قلوبنا على ديننا الحنيف، ولا تشغل عقولنا بما يدعو إلى غضبك وسخطك يا رب العالمين”.

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان: