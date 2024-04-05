دعاء الجمعة الأخيرة في رمضان: قلب يتوجه بالدعاء إلى الله

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دعاء الجمعة الأخيرة في رمضان: قلب يتوجه بالدعاء إلى الله

دعاء الجمعة الأخيرة في رمضان: قلب يتوجه بالدعاء إلى الله، في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، يتحلّى المسلمون بحالة من التأمل والتقرب إلى الله، حيث يلتفتون إلى الدعاء بقلوب متضرعة، يترقبون فيها المغفرة والرحمة من الله العلي القدير. 

ومن بين الأدعية التي يتوجه بها المسلمون في هذا اليوم المبارك، يبرز دعاءٌ مشهور يعكس رغبتهم في التوبة والتقرب إلى الله بكل صدق وإخلاص.

دعاء الجمعة الأخيرة في رمضان:
"اللهمَّ بلِّغْنا ليلَةَ القدر، واغْفِرْ لنا ذنوبَنا وعيوبَنا، وتَبَّ عَلَيْنا، إنَّكَ أنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ".

معنى الدعاء:
- "اللهمَّ بلِّغْنا ليلَةَ القدر": اللهم، أدعنا أن نصل إلى ليلة القدر، الليلة المباركة التي فيها تُضاعف الأعمال ويُغفر الذنوب.
- "واغْفِرْ لنا ذنوبَنا وعيوبَنا": اللهم، اغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا، واحتسب لنا حسناتنا.
- "وتَبَّ عَلَيْنا": اللهم، توب علينا، قبل توبتنا، وأعنا على الاستمرار في الطاعة والخير.
- "إنَّكَ أنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ": إنك أنت الله الذي يتوب على العباد برحمته، فتابع علينا برحمتك.

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أهمية الجمعة الأخيرة في رمضان: لحظة توبة واستعداد للعبادة والخير

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احتفالات المسلمين بالجمعة الأخيرة في رمضان: تقاليد وعادات مباركة

أهمية الدعاء في هذا اليوم:
- يعكس الدعاء في الجمعة الأخيرة من رمضان إيمان المسلمين بقدرة الله على الغفران والرحمة.
- يعبر عن رغبتهم الصادقة في الاستمرار في الطاعة والاقتراب من الله.
- يجسد الدعاء همّهم بتحقيق الخيرات والبركات في هذا الشهر الفضيل وفي حياتهم بشكل عام.

 استحضار الروحانية في الدعاء:
- يوصى بأن يكون الدعاء مصحوبًا بالإخلاص والخشوع والتضرع إلى الله.
- يحث المسلمون على أن يكون الدعاء في هذا اليوم بقلوب متفتحة وعقول مركزة على الخير والبركة.

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا كريم. ربنا أنت الغني الحميد، فاغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك. اللهم من عمل على عزة الإسلام فخذ بيده، ومن عمل على ذلته فخذه أخذ عزيزٍ مقتدر. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا كريم.

 

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