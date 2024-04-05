"كريستالينا جورجييفا" المرشحة الوحيدة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي



أغلق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي باب الترشيح على منصب المدير العام للصندوق، وتبقى المرشحة الوحيدة على المنصب هي المديرة الحالية كريستالينا جورجييفا.

وبحسب بيان صحفي أصدره منسقا المجلس التنفيذي، أفونسو بيفيلاكوا وعبد الله بن زارة، وورد على الموقع الرسمي للصندوق، "انتهت مدة تقديم الترشيحات لمنصب المدير العام القادم في يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2024 وكانت السيدة كريستالينا جورجييفا، المدير العام الحالي، هي المرشح الوحيد".

وتابع البيان أن "المجلس التنفيذي سيبدأ إجراءاته في هذا الصدد وفقا للعملية الموضحة في القرار الصادر في 13 مارس 2024، بما في ذلك عقد اجتماعات بين كريستالينا جورجييفا والمديرين التنفيذيين ويستهدف المجلس استكمال عملية الاختيار في أسرع وقت ممكن، وبحد أقصى نهاية أبريل الجاري".