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الاتحاد الأوروبي يوافق على تخصيص 6.52 مليار دولار لمساعدة دول غرب البلقان

الاقتصاد
بوابة الفجر

وافق الاتحاد الأوروبي على تخصيص ستة مليارات يورو 52.6 مليار دولار لدعم خطة الإصلاح والنمو في دول غرب البلقان التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في نوفمبر الماضي.

وأشارت المفوضية الأوروبي في بيان أن الإجراء يشكل عرضا غير مسبوق لدول غرب البلقان (ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا) للحصول على بعض مزايا عضوية الاتحاد الأوروبي قبل انضمامها إليه رسميا.


وفي ذات الصياغ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن التوسع أولوية جيوستراتيجية رئيسية للاتحاد الأوروبي معربة عن أملها في انضمام دول غرب البلقان بشكل أسرع.


وأضافت أن الاجراء يمثل خطوة رئيسية في هذا الاتجاه إذ أنه يجمع بين المساعدة المالية والإصلاحات وسيسرع تقدم شركائنا في غرب البلقان على مسار الاتحاد الأوروبي قبل الانضمام ويعزز تقاربهم الاقتصادي ويدمجهم بشكل أفضل في سوقنا الموحدة.

 

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