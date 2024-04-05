مصرف الإمارات المركزي يعلن ارتفاع رصيد الذهب إلى 17.921 مليار درهم في نهاية يناير

أعلن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع رصيده من الذهب على أساس سنوي بنسبة 7% بنهاية يناير الماضي.



وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف اليوم الخميس، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 17.921 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 16.758 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل أكثر من 1.16 مليار درهم.

وأوضحت البيانات، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن رصيد المصرف المركزي من الذهب، انخفض على أساس شهري بنحو 1.25%، مقارنة بنحو 18.147 مليار درهم في ديسمبر السابق عليه.

وشهد رصيد المصرف المركزي من الذهب نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية مرتفعًا إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.