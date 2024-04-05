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رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يجتمع بممثلي الشركات العاملة بحي "جاردن سيتى الجديدة" لمتابعة الأعمال

الاقتصاد
بوابة الفجر

عقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا موسعًا، مساء أمس،  مع ممثلي جميع الشركات التنفيذية المسند لها الأعمال الخاصة بمنطقة الحي السكني الخامس( جاردن سيتى الجديدة )، وكذا المكاتب الاستشارية المشرفة على المشروعات، لمتابعة الأعمال، وتزامنًا مع فتح باب  الحجز  بالحي السكني الخامس  " جاردن سيتي الجديدة ".


واستهل المهندس شريف الشربيني، الاجتماع بالترحيب بالحضور، واستمع لآراء مسئولي عددِ من الشركات حول سير العمل بالمواقع، كما قام ممثلو الشركات بعرض موقف جميع الأعمال التي تم تنفيذها.


وشدد المهندس شريف الشربيني، على جميع الشركات المنفذة، وكذا المكاتب الاستشارية العاملة بالحي السكني الخامس، ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من أعمال المشروع،  بالمواصفات المطلوبة.


وناقش رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، مع مديري المشاريع والاستشاريين المشرفين على تنفيذ الأعمال، الموقف التنفيذى، مشددًا على الأخذ في الاعتبار إنهاء المشروعات بأفضل جودة واتقان في الأداء، وخاصة في أعمال التشطيبات الداخلية، وكذا الأعمال الخاصة بالتشطيبات الخارجية والأعمال الخاصة بتنسيق الموقع ما بين العمارات.

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