القنوات الناقلة لمباراة صن داونز ويانج افريكانز في دوري ابطال افريقيا

يحل فريق يانج أفريكانز، ضيفا ثقيلا على حساب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم الجمعة 5 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

صن داونز ضد يانج أفريكانز

تذاع تلك المباراة بين فريقي صن داونز ويانج افريكانز عبر قناة بي إن سبورتس 6 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين فريقي صن داونز ويانج افريكانز، بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعت بين الفريقين في تنزانيا.

ويواجه المتأهل من تلك المباراة بين فريقي صن داونز ويانج افريكانز، المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وأسيك ميموزا الايفواري في دور النصف نهائي.

ربع نهائي دوري الأبطال

وانتهت 3 مباريات من أصل في دور ربع النهائي بدوري الأبطال، بنتيجة سلبية، حيث تم تسجيل هدف وحيد في مباريات الذهاب، وجاء عن طريق الأهلي في شباك سيمبا التنزاني.