طفلة مصرية تحتل المركز الثالث عالميا في التصنيف العالمي للشطرنج

الفجر الرياضي
الاتحاد المصري للشطرنج
الاتحاد المصري للشطرنج

أعلن الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة أحمد عدلي عن وصول اللاعبة نورسين عمرو للمركز الثالث عالميا في فئتها تحت 10 سنوات للفتيات وذلك لأمل مرة في تاريخ مصر أن تصل لاعبة مصرية لهذا التصنيف في الشطرنج الكلاسيك.

طفلة مصرية تحتل المركز الثالث عالميا في التصنيف العالمي للشطرنج 

وذكر الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة أحمد عدلي أنه تم اختيار اللاعبة نورسين عمرو من جانب الاتحاد الدولي للشطرنج للمشاركة في نهائيات كأس العالم بنات تحت 10 سنوات والتي تقام في دولة جورجيا يوم 22 يونيو المقبل.

وقال أحمد عدلي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، إن الاتحاد يضم العديد من المواهب في مختلف الأعمار السنية، ومن ضمنهم اللاعبة نورسين عمرو والتي يتم تجهيزها للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقبل والتي من المتوقع أن تحقق فيه نتائج جيدة.

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وتابع رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، أن اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد تعمل بكل قوة وجهد منذ توليها المسئولية من أجل إعداد ترتيب كافة الأمور الإدارية والفنية داخل الاتحاد حتى يواصل مسيرته نحو العالمية.

ويتولى رئاسة الاتحاد المصري للشطرنج لجنة ثلاثية تضم كل من أحمد عدلي، إيمان الأنصاري، محمد عبد العال وذلك حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية 2020/2024 لتقام بعدها انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري للشطرنج.

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أحمد عدلي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج الاتحاد المصري نورسين عمرو إيمان الأنصاري

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