هذا ما يحدث إذا كتبت كسوف الشمس في بحث جوجل

في يوم 8 من إبريل يحدث كسوف كلي للشمس، وفي حالة كتابة كسوف الشمس في بحث جوجل للإطلاع على تفاصيل حول موعد الظاهرة والتفاصيل ستجد رحلة الكسوف الكلي للشمس في مشهد رائع.

وفي يوم 8 إبريل عام 2024، سيكون العالم على موعد مع كسوف شمسي كامل، سيكون مرئيًا بشكل تام فوق سماء الولايات المتحدة الأمريكية، وتظلم السماء لساعات.

ومن المنتظر أن تشهد الكرة الأرضية كسوفًا كليًا للشمس يوم الاثنين الموافق 8 إبريل 2024 في الوقت الذي يتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1445هـ.

والكسوف الكامل للشمس لا يمكن مشاهدته في السعودية وفي معظم الدول العربية، ومن خلال هذه الظاهرة سيكون استحالة مشاهدة القمر يوم الاثنين ليلة الثلاثاء فيكون شهر رمضان 30 يومًا.

كسوف الشمس هو نوع من الكسوف يحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا ويكون القمر في المنتصف أي في وقت ولادة القمر الجديد عندما يكون في طور المحاق مطلع الشهر القمري بحيث يلقي القمر ظله على الأرض وفي هذه الحالة إذا كنا في مكان ملائم لمشاهدة الكسوف سنرى قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضئ.

كسوف الشمس الكلي

وبالرغم من أن القمر يتواجد مرة كل مطلع شهر قمري بين الشمس والأرض أي يمكن للقمر أن يكون في طور المحاق ولكنه أبعد من أن يصل ظله إلى الأرض فلا يحدث الكسوف حينها وكذلك قد يكون القمر في طور البدر وبعيدا في مداره عن الأرض بحيث لا يحدث الخسوف ويعود هذا إلى المدار الإهليلجي للقمر حول الأرض وميل مدار القمر حول الأرض على المستوى الكسوفي بزاوية 5 درجات بحيث لا تتواجد الأجرام الثلاثة على مستقيم واحد بالضرورة مطلع ومنتصف كل شهر.