عاجل|بـ 350 ألف جنيه... فتح باب الحجز بقطع أرضي في الشروق و6 أكتوبر والعاشر من رمضان و15 مايو

بدأت وزارة الإسكان من خلال موقعها مسكن في فتح الباب لتلقي طلبات الحجز في طرح قطع أرضي للأفراد بمختلف المناطق السكنية، وبأسعار تبدأ من 25 الف جنيه لمقدمة الحجز، وذلك للهدف في القضاء على ظاهرة السمسرة، ومحاولة وزارة الإسكان تلبية كافة طلبات الخاصة بالإسكان من شقق واراضي فارغة.

وتضمن الطرح الأراضي من وزارة الاسكان قطع اراضي أكثر تميزا، قطع الأراضي المميزة، وقطع الأراضي، الأراضي المتوسطة على أن يبدأ الحجز عبر الموقع الالكتروني المخصص لاستقبال طلبات حجز الاراضي مسكن بداية من 1 ابريل 2024 وحتي 30 مايو 2024.

شروط وأسعار الأراضي الأكثر تميزا بطرح وزارة الإسكان:

وتضمن محور الأراضي المتميزة ضمن طرح وزارة الإسكان ارضي سكنية للأفراد نحو 65 قطعة أرض، في مناطق 15 من مايو، والعاشر من رمضان، والشروق، و6 أكتوبر.

وتراوحت مساحات قطع الأراضي في 15 مايو بمتوسط 709 متر مربع، بينما تراوحت مساحات أراضي الشروق بمتوسط 864 متر مربع، وبلغ متوسط مساحات الأراضي بالعاشر من رمضان 625 متر مربع، وفي 6 أكتوبر بلغ متوسط مساحة الاراضي 845 متر مربع.

ويبلغ إجمالي قيمة مبلغ جدية الحجز لشراء الأراضي الأكثر تميزا نحو 350 ألف جنيه بالإضافة إلى الف جنيه مصروفات دراسة لا ترد.

ويتم استكمال سداد باقي ثمن الارض بالاضافة إلى 1% مصاريف إدارية، خلال شهر في حال السداد بالجنيه وخلال شهرين في حالة السداد بالدولار.