بحضور المرشحين السابقين للرئاسة.. الرئيس السيسي يحضر حفل إفطار الأسرة المصرية (صور)

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كلمته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في حضور مختلف فئات المجتمع المصري.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية: "أود في بداية حديثي أن أعبر عن عظيم امتناني بهذا الحضور الكريم وسعادتي البالغة بأن أتواجد في وسط الأسرة المصرية، التي أعتز بها وبالانتماء إليها، تلك الأسرة التي تجمعنا في وطننا الغالي مصر، وتعبر عن أمتنا العظيمة، الأمة المصرية العريقة، التي بدأت التاريخ وصنعت الحضارة، وبقيت رمزًا للخير والسلام والقوة".

وأضاف الرئيس السيسي: "إنني أغتنم هذه الفرصة الطيب كي أجدد معكم الوعد في مستهل فترة رئاسية جديدة، بعد أن جددتم الثقة والعهد بيننا في استحقاق انتخابي شهد العالم بنزاهته ومظهره المشرف".

خلال حفل الإفطار بحضور الرئيس

خلال حفل الإفطار بحضور الرئيس

خلال حفل الإفطار بحضور الرئيس

خلال حفل الإفطار بحضور الرئيس