سياسيون يثمنون كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

ثمن عدد من السياسيين كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور طوائف الشعب المصري، مؤكدين أن الرئيس بعثت برسائل تمثل ملامح النهج التنموي الجديد خلال الولاية الجديدة، واستكمال خطى المسار الإصلاحي على كافة المستويا، كما أنه يبرهن دائما على الشعب المصري الذي يتحمل دائما الصعاب وحريص على الحفاظ على عزيمة وصلابته وقوته تحقيقا لمجد هذا الوطن وإعلاء للمسار التنموي الصحيح الذي قدمت الدولة المصرية العديد من التضحيات.

حزب المصريين الأحرار: إفطار الأسرة المصرية نموذجًا يعكس اهتمامات القيادة باول ركائز الدولة المصرية

ووصف حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بأنها الرسائل الكاشفة والشفافية المعهودة مع شعب مصر وتأكيدًا علي تجديد العهد والوعد قائم على الصدق والتجرد، والعمل بتفان والاجتهاد.

وقال حزب المصريين الأحرار في بيان صحفي، إن افطار الأسرة المصرية هو نموذجًا يعكس اهتمامات القيادة باول ركائز الدولة المصرية وهي الأسرة بنيان المجتمع، وتصدر حضور ممثلة فلسطينية للحفل تأكيدا وتأصيل بأن مصر لا تنسي الأشقاء في كل الأوقات وتدعم القضية بصورة غير مشروطة.

وأضاف حزب المصريين الأحرار أن حديث الرئيس كشف بوضوح عن وجود تحديات في ضوء متغيرات واحداث عالمية وإقليمية تستدعي تعزيز أواصر التماسك والاصطفاف من الشعب البطل وهذا المعهود دومًا من عموم المصريون.

وأوضح أن أربعة محاور رئيسية تأتي ضمن سياسة واستراتيجية هادفة يرنو إليها الرئيس خلال الفترة الرئاسية الجديدة اولها الاستمرار فى إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادى قائمة على توطين الصناعة والتوسع فى الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية.

وألمح الحزب إلي أن الرئيس يضع الإنسان راس الأولويات من حيث توفير حياة كريمة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وأشاد الحزب بتعضيد وتعزيز الرئيس للحوار الوطني يزيد من حالة الانفتاح والإصلاح السياسى ويسهم بصورة كبيرة فى دعم الشباب وتمكين المرأة، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية.



ويؤكد الحزب أن حديث الرئيس بشأن الاستمرار فى سياسات الاتزان الاستراتيجى التى تنتهجها الدولة المصرية، تجاه القضايا الدولية والإقليمية والتى تحددها محددات وطنية واضحة، يهدف طمأنة جموع المصريين بأن سلامه البلاد واستقرارها الشامل والحفاظ علي مقدرات الأمة أمرا لا ريب فيه؛ وأن الأمن القومي صخرة صلده لن يستطيع أحد المساس به.

اختتم الحزب موجهًا التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي علي مساعيه الدؤوبة للحفاظ علي الأمن القومي العربي وامتداده ودفاعه الدائم عن قضايا الجوار والأشقاء مع دائرة العمل التي لا تتوقف للنهوض بمصر في ثوب جمهورية جديدة.

عيد عبد الهادي: كلمة الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية بعثت برسائل طمأنة للمصريين عن قدرة تجاوز التحديات الراهنة

ثمن د. عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور طوائف الشعب المصري، مشيرًا إلى أن فخامته دائما ما يبرهن على الشعب المصري الذي يتحمل دائما الصعاب وحريص على الحفاظ على عزيمة وصلابته وقوته تحقيقا لمجد هذا الوطن واعلاءا للمسار التنموي الصحيح الذي قدمت الدولة المصرية العديد من التضحيات لكي تصل اليوم إلى طريقها الصحيح وتكون كلمتها ذات شأن وتحركاتها على مسمع ومرئى من العالم.

وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن كلمة الرئيس بعثت برسائل طمأنينة للشعب المصري بقدرة الدولة المصرية متمثلة في القيادة السياسية والحكومة على تجاوز التحديات الراهنة واستمرار الدفع بكافة المساعي والخطط للحفاظ على معدلات النمو التي وصلت إليها في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لم تتقدم إلا بفضل سواعد أبناءها المخلصين الذين أدركوا أهمية العمل والمشاركة لصالح بناء مستقبل وطن نحو الأفضل والأرقى.

ولفت عبد الهادي، أن الرئيس السيسي ألقى كلمته وسط حشود تمثل طوائف وفئات المجتمع المصري، مما يبعث برسالة بوحدة وتلاحم هذا الوطن، وأن الجميع يعمل من أجل هدفًا واحد وهو إعلاء شأن هذا البلد والمضي معا نحو مستقبل أفضل والعبور برؤى وأفكار مختلفة تحمل عنوان الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بالحزب، أن توجيهات فخامة الرئيس باستكمال حالة الحوار الوطني ومتابعة تنفيذ توصيات كافة مراحله رسالة جديدة تعكس تثبيت القيادة السياسية لمبدأ التشاور والتحاور كلغة أساسية لبحث التحديات وفتح آفاق جديدة تجمع تحت مظلتها كافة أطياف وألوان الشعب المصري من أجل مصلحة الوطن ونبذ أي خلاف.

محمد عمارة: كلمة الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية رسمت ملامح النهج التنموي للولاية الجديدة

كما ثمن المستشار محمد عبدالنبي عمارة، عضو الاتحاد العالمى للكيانات المصرية بالخارج، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور عدد كبير من السياسين والإعلاميين والفنانين، وكافة أطياف المجتمع المصري، مشيرا إلى أن الرئيس بعث برسائل تمثل ملامح النهج التنموي الجديد خلال الولاية الجديدة، واستكمال خطى المسار الإصلاحي على كافة المستويات.

ولفت عمارة، في بيان له، أن كلمة الرئيس، خلال الحفل أكدت للمصريين أن القيادة السياسية على مقربة شديدة من المواطن في الشارع المصري وتعي حجم التحديات التي تواجهها وحريصة على تذليل كافة العقبات معترفة بتحمله الصعاب من اجل استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التحديات التي تسببت فيها العديد من العوامل الخارجية العالمية.

وأكد عمارة على أهمية ما طرحه فخامة الرئيس من ضرور تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي القائمة على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص، مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن كل هذه البنود ترسم ملامح مستهدفات العمل الوطني في الولاية الجديدة، وأوجه الرعاية التي شملتها لكافة الفئات داخل المجتمع المصري.

أوضح محمد عمارة، أن الرئيس حريص على دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي التي بدأت منذ انطلاق دعوة الحوار الوطني في أبريل 2022، والتي دعم فخامته مخرجاتها الأولى، وبدء التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مما يؤكد على أن الحوار سيظل حالة تشاور وتباحث مفتوحة لكافة التحديات التي تواجه الوطن.