عاصفة تتسبب في إلغاء وتأجيل رحلات جوية في بريطانيا وإيرلندا

عربي ودولي
بوابة الفجر

تسببت عاصفة اجتاحت بريطانيا وإيرلندا يوم أمس السبت في إلغاء رحلات جوية بمطارات في أنحاء من البلدين وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في إيرلندا.

وأثر الاضطراب الذي سببته العاصفة كاثلين، حسب تسمية هيئة الأرصاد الجوية الإيرلندية وهي العاصفة الحادية عشرة لموسم 2023-2024، على رحلات بمطارات في البلدين منها مانشستر وبلفاست سيتي.

وقال مطار دبلن إنه نصح المسافرين بمراجعة شركات الطيران التي حجزوا تذاكرهم منها للحصول على تحديثات السفر بعد أن أدت الظروف الجوية في مطارات أخرى إلى إلغاء بعض الرحلات وتحويل مسارها.

وقالت شركة الطيران «إيزي جيت» إنه بسبب تأثير العاصفة، لم تتمكن من تسيير بعض رحلاتها من وإلى مطاري «آيل أوف مان» و«بلفاست إنترناشونال» أمس.

وأضافت الشركة في بيان لرويترز «نبذل كل ما في وسعنا لتقليل تأثير الاضطراب الناجم عن الطقس».

وتأثرت في اسكتلندا أيضا خدمات السكك الحديدية والعبارات بسبب العاصفة كاثلين، إذ فرضت هيئة السكك الحديدية الاسكتلندية قيودا موقتة على السرعة في وقت سابق من يوم أمس.

وذكرت شركة الطاقة الإيرلندية «إي.إس.بي نتوركس» أن الرياح القوية المصاحبة للعاصفة كاثلين أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 34 ألف منزل ومزرعة وشركة في أنحاء البلاد.

بريطانيا
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