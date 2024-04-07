عساكم من عوادة.. تعرف على موعد صلاة العيد في تونس

موعد صلاة عيد الفطر لعام 1445 هجريًا في تونس، عيد الفطر هو مناسبة دينية واجتماعية مهمة في تونس، حيث تتجلى فيها العديد من العادات والتقاليد التي تعبر عن الهوية الثقافية والدينية للشعب التونسي.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية نظرة عامة على موعدصلاة عيد الفطر المبارك 1445 وعلى احتفالات عيد الفطر في تونس:

تاريخ عيد الفطر : سيكون يوم الأربعاء، 10 أبريل (أفريل / نيسان) 2024 .

: سيكون يوم الأربعاء، . شهر شوال : يوافق اليوم الأول من شهر شوال 1445 هجريًا.

: يوافق اليوم الأول من شهر شوال 1445 هجريًا. موعد صلاة عيد الفطر 1445هـ في تونس سيكون بعد شروق الشمس بنحو 15 إلى 20 دقيقة

يمكن أداء صلاة العيد في المسجد أو في المنزل مع الأسرة إذا كان ذلك أكثر ملاءمة للمصلي.

تذكير: يُفضل التحقق من مواقيت الصلاة في المسجد القريب منك للتأكد من الوقت الدقيق لصلاة العيد.

عيد فطر سعيد لكم جميعًا! 🌙🕌

عساكم من عوادة..عادات عيد الفطر في تونس

1. صلاة العيد: تبدأ احتفالات عيد الفطر في تونس بأداء صلاة العيد في المساجد والمصليات، حيث يتوجه المسلمون لأداء هذه الصلاة الجماعية في الصباح الباكر. يُعتبر هذا الصلاة فرصة للتلاحم والتواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

2. التبارك والتهاني: بعد صلاة العيد، يتبادل الناس التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العيد، حيث يصافحون بعضهم البعض ويعبرون عن تمنياتهم بالسعادة والخير.

3. الزيارات الاجتماعية: تشهد أيام عيد الفطر زيارات متبادلة بين الأهل والأصدقاء والجيران، حيث يتبادلون الزيارات لتبادل التهاني والاحتفال معًا. ويُعتبر تقديم الزيارات وتبادل الضيافة جزءًا مهمًا من تقاليد العيد في تونس.

4. الطعام والحلويات: تتخلل احتفالات عيد الفطر تناول وجبات غنية وتقديم الحلويات التقليدية مثل المسمن والبوشوار والمعمول. كما يُعتبر تناول وجبة الإفطار الأولى بعد شهر من الصيام لحظة خاصة جدًا، حيث يتجمع الأهل والأحباب لتناول الطعام معًا والاحتفال بانتهاء شهر رمضان.

5. الأنشطة الترفيهية: تشهد تونس في أيام عيد الفطر تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، مثل المهرجانات والحفلات الشعبية والعروض الفنية والمسابقات. وتضيف هذه الفعاليات جوًا من البهجة والسرور إلى احتفالات العيد في البلاد.

بهذه الطريقة، تعبر احتفالات عيد الفطر في تونس عن الترابط الاجتماعي والروح الدينية والتقاليد الثقافية التي تميز المجتمع التونسي، وتجعل من احتفالات العيد فرصة للتواصل والتلاحم بين أفراد المجتمع.