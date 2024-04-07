أهلًا أهلًا ياعيد.. تعرف على احتفالات وموعد صلاة العيد بلبنان، عيد الفطر هو مناسبة دينية واجتماعية مهمة في الإسلام ويتنظرها المسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث أن العيد يعتبر فرصة للتواصل والتلاحم بين أفراد المجتمع في جميع أنحاء العالم.

وتتميز احتفالات عيد الفطر في لبنان بمزيج من العادات والتقاليد الدينية والثقافية، التي تجعلها تجربة فريدة ومميزة، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقراتا التالية إليكم نظرة عامة على احتفالات عيد الفطر في لبنان:

موعد صلاة عيد الفطر لعام 1445 هجريًا في بيروت، لبنان:

تاريخ عيد الفطر : سيكون يوم الأربعاء، 10 أبريل (أفريل / نيسان) 2024 .

: سيكون يوم الأربعاء، . شهر شوال : يوافق اليوم الأول من شهر شوال 1445 هجريًا.

: يوافق اليوم الأول من شهر شوال 1445 هجريًا. موعد صلاة العيد بلبنان بعد شروق الشمس بنحو 15إلى 20 دقيقة

يمكن أداء صلاة العيد في المسجد أو في المنزل مع الأسرة إذا كان ذلك أكثر ملاءمة للمصلي.

تذكير: يُفضل التحقق من مواقيت الصلاة في المسجد القريب منك للتأكد من الوقت الدقيق لصلاة العيد.

عيد فطر سعيد لكم جميعًا! 🌙🕌

أهلًا أهلًا ياعيد.. احتفالات العيد بلبنان

1. صلاة العيد: تبدأ احتفالات عيد الفطر في لبنان بأداء صلاة العيد في المساجد والمصليات، حيث يجتمع المسلمون لأداء هذه الصلاة الجماعية في الصباح الباكر. يُعتبر هذا الصلاة فرصة للتلاحم والتواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

2. التبارك والتهاني: بعد صلاة العيد، يتبادل الناس التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العيد، حيث يصافحون بعضهم البعض ويعبرون عن تمنياتهم بالسعادة والخير.

3. الزيارات الاجتماعية: تشهد أيام عيد الفطر زيارات متبادلة بين الأهل والأصدقاء والجيران، حيث يتبادلون الزيارات لتبادل التهاني والاحتفال معًا. وتُعتبر تقديم الزيارات وتبادل الضيافة جزءًا مهمًا من تقاليد العيد في لبنان.

4. الطعام والحلويات: تتخلل احتفالات عيد الفطر تناول وجبات غنية وتقديم الحلويات التقليدية مثل الكعك والمعمول والبقلاوة والمسمن. كما يُعتبر تناول وجبة الإفطار الأولى بعد شهر من الصيام لحظة خاصة جدًا، حيث يتجمع الأهل والأحباب لتناول الطعام معًا والاحتفال بانتهاء شهر رمضان.

5. الأنشطة الترفيهية: تشهد لبنان في أيام عيد الفطر تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، مثل المهرجانات والحفلات الشعبية والعروض الفنية والمسابقات. وتضيف هذه الفعاليات جوًا من البهجة والسرور إلى احتفالات العيد في البلاد.

بهذه الطريقة، تعبر احتفالات عيد الفطر في لبنان عن الترابط الاجتماعي والروح الدينية والتقاليد الثقافية التي تميز المجتمع اللبناني، وتجعل من احتفالات العيد فرصة للتواصل والتلاحم بين أفراد المجتمع.