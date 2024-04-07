موعد صلاة عيد الفطر لعام 1445 هجريًا في عمان

منوعات
موعد صلاة عيد الفطر
موعد صلاة عيد الفطر لعام 1445 هجريًا في عمان

 موعد صلاة عيد الفطر لعام 1445 هجريًا في عمان، سلطنة عمان،عيد الفطر هو مناسبة مهمة في سلطنة عمان، حيث تعتبر فرصة للتواصل والتلاحم بين أفراد المجتمع العماني. تتميز مراسم احتفال عيد الفطر في عمان بالعديد من العادات والتقاليد التي تعكس الهوية الثقافية والدينية للشعب العماني. 

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية موعد صلاة عيد الفطر في سلطنة عمان، كما تلقي  نظرة عامة على مراسم احتفال عيد الفطر في عمان:

  • تاريخ عيد الفطر: سيكون يوم الأربعاء، 10 أبريل (أفريل / نيسان) 2024.
  • شهر شوال: يوافق اليوم الأول من شهر شوال 1445 هجريًا.
  • موعد صلاة عيدالفطر المبارك 1445 سيكون بعد شروق الشمس بمدة تتراوح بين 15 إلة 20 دقيقة.
  • يمكن أداء صلاة العيد في المسجد أو في المنزل مع الأسرة إذا كان ذلك أكثر ملاءمة للمصلي.

تذكير: يُفضل التحقق من مواقيت الصلاة في المسجد القريب منك للتأكد من الوقت الدقيق لصلاة العيد.

عيد فطر سعيد لكم جميعًا! 🌙🕌

مراسم الاحتفال بعيد الفطر المبارك 1445 في سلطنة عمان

1. صلاة العيد: تبدأ مراسم احتفال عيد الفطر في عمان بأداء صلاة العيد في المصليات والمساجد المخصصة، حيث يجتمع المسلمون لأداء هذه الصلاة الجماعية في الصباح الباكر. يُعتبر هذا الصلاة فرصة للتلاحم والتواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

2. التبارك والتهاني: بعد صلاة العيد، يتبادل الناس التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العيد، حيث يصافحون بعضهم البعض ويعبرون عن تمنياتهم بالسعادة والخير.

3. الزيارات الاجتماعية: تشهد أيام عيد الفطر زيارات متبادلة بين الأهل والأصدقاء والجيران، حيث يتبادلون الزيارات لتبادل التهاني والاحتفال معًا. وتُعتبر تقديم الزيارات وتبادل الضيافة جزءًا مهمًا من تقاليد العيد في عمان.

txt

عساكم من عوادة.. تعرف على موعد صلاة العيد في تونس

txt

العيد فرحة.. عادات وتقاليد عيد الفطر المبارك بالسعودية

4. الطعام والحلويات: تتخلل احتفالات عيد الفطر تناول وجبات غنية وتقديم الحلويات التقليدية مثل الحلوى والمعمول والبسبوسة والكنافة. كما يُعتبر تناول وجبة الإفطار الأولى بعد شهر من الصيام لحظة خاصة جدًا، حيث يتجمع الأهل والأحباب لتناول الطعام معًا والاحتفال بانتهاء شهر رمضان.

5. الأنشطة الترفيهية: تشهد عمان في أيام عيد الفطر تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، مثل المهرجانات والحفلات الشعبية والعروض الفنية والمسابقات. وتضيف هذه الفعاليات جوًا من البهجة والسرور إلى احتفالات العيد في البلاد.

بهذه الطريقة، تعكس مراسم احتفال عيد الفطر في عمان الترابط الاجتماعي والروح الدينية والتقاليد الثقافية التي تميز المجتمع العماني، وتجعل من احتفالات العيد فرصة للتواصل والتلاحم بين أفراد المجتمع.

عمان سلطنة عمان عيد الفطر العيد 1445 صلاة العيد صلاة عيد الفطر عيد الفطر المبارك مراسم الاحتفال بعيد الفطر المبارك عيد الفطر 1445

مواد متعلقة

أهلًا أهلًا ياعيد.. تعرف على احتفالات وموعد صلاة العيد بلبنان

العيد فرحة.. عادات وتقاليد عيد الفطر المبارك بالسعودية

ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "288 شهرا سياسة".. ملخص حياة أحمد فتحي سرور السياسية × 4 نقاط

عاجل - رحيل رجل البرلمان المخضرم.. "الفجر" تنشر السيرة الذاتية لـ أحمد فتحي سرور

عاجل - "مسيرة برلمانية تمتد لـ252 شهرا".. من هو أحمد فتحي سرور Ahmed Fathy Seror؟

عاجل - وفاة أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق

عاجل - "الفجر" تنشر كواليس آخر ساعات في حياة أحمد فتحي سرور

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × مانشستر يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بث مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

عاجل - موعد ومكان تشييع جنازة أحمد فتحي سرور