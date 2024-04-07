موعد صلاة عيد الفطر لعام 1445 هجريًا في عمان، سلطنة عمان،عيد الفطر هو مناسبة مهمة في سلطنة عمان، حيث تعتبر فرصة للتواصل والتلاحم بين أفراد المجتمع العماني. تتميز مراسم احتفال عيد الفطر في عمان بالعديد من العادات والتقاليد التي تعكس الهوية الثقافية والدينية للشعب العماني.

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية موعد صلاة عيد الفطر في سلطنة عمان، كما تلقي نظرة عامة على مراسم احتفال عيد الفطر في عمان:

تاريخ عيد الفطر : سيكون يوم الأربعاء، 10 أبريل (أفريل / نيسان) 2024 .

: سيكون يوم الأربعاء، . شهر شوال : يوافق اليوم الأول من شهر شوال 1445 هجريًا.

: يوافق اليوم الأول من شهر شوال 1445 هجريًا. موعد صلاة عيدالفطر المبارك 1445 سيكون بعد شروق الشمس بمدة تتراوح بين 15 إلة 20 دقيقة.

يمكن أداء صلاة العيد في المسجد أو في المنزل مع الأسرة إذا كان ذلك أكثر ملاءمة للمصلي.

تذكير: يُفضل التحقق من مواقيت الصلاة في المسجد القريب منك للتأكد من الوقت الدقيق لصلاة العيد.

عيد فطر سعيد لكم جميعًا! 🌙🕌

مراسم الاحتفال بعيد الفطر المبارك 1445 في سلطنة عمان

1. صلاة العيد: تبدأ مراسم احتفال عيد الفطر في عمان بأداء صلاة العيد في المصليات والمساجد المخصصة، حيث يجتمع المسلمون لأداء هذه الصلاة الجماعية في الصباح الباكر. يُعتبر هذا الصلاة فرصة للتلاحم والتواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

2. التبارك والتهاني: بعد صلاة العيد، يتبادل الناس التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العيد، حيث يصافحون بعضهم البعض ويعبرون عن تمنياتهم بالسعادة والخير.

3. الزيارات الاجتماعية: تشهد أيام عيد الفطر زيارات متبادلة بين الأهل والأصدقاء والجيران، حيث يتبادلون الزيارات لتبادل التهاني والاحتفال معًا. وتُعتبر تقديم الزيارات وتبادل الضيافة جزءًا مهمًا من تقاليد العيد في عمان.

4. الطعام والحلويات: تتخلل احتفالات عيد الفطر تناول وجبات غنية وتقديم الحلويات التقليدية مثل الحلوى والمعمول والبسبوسة والكنافة. كما يُعتبر تناول وجبة الإفطار الأولى بعد شهر من الصيام لحظة خاصة جدًا، حيث يتجمع الأهل والأحباب لتناول الطعام معًا والاحتفال بانتهاء شهر رمضان.

5. الأنشطة الترفيهية: تشهد عمان في أيام عيد الفطر تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، مثل المهرجانات والحفلات الشعبية والعروض الفنية والمسابقات. وتضيف هذه الفعاليات جوًا من البهجة والسرور إلى احتفالات العيد في البلاد.

بهذه الطريقة، تعكس مراسم احتفال عيد الفطر في عمان الترابط الاجتماعي والروح الدينية والتقاليد الثقافية التي تميز المجتمع العماني، وتجعل من احتفالات العيد فرصة للتواصل والتلاحم بين أفراد المجتمع.