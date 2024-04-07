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دهس 3 مستوطنين وإصابة ضابطة بشرطة إسرائيل خلال مظاهرات تل أبيب

عربي ودولي
بوابة الفجر

وقعت اشتباكات بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين في تل أبيب، (أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية)، حيث أصيبت ضابطة بالشرطة؛ جراء لكم مستوطن لها، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

يشار إلى أن المتظاهرين طلبوا، اليوم السبت، برحيل حكومة رئيس الوزراء بينامين نتنياهو، وعقد صفقة تبادل مع حركة حماس.

وأعلنت صحيفة "هآارتس" الإسرائيلية، عن إصابة 3 مستوطنين في تل أبيب إثر دهسهم بسيارة خلال المظاهرات، في حين طلب ممثلون عن الحراك المعارض لنتنياهو، من رئيس اتحاد نقابة العمال بإعلان الإضراب العام في إسرائيل.

وطالب المتظاهرين، حزب "معسكر الدولة»
"، بزعامة الوزير في مجلس الحرب، بيني جانتس، بالانسحاب فورًا من حكومة الطوارئ "مجلس وزراء نتنياهو".

نتنياهو مظاهرات إسرائيل اخبار دولية تل أبيب غزة فلسطين
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