عاجل.. بكين لواشنطن: نريد أن نكون شركاء لا خصوما

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعرب رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ خلال اجتماعه في بكين مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأحد عن أمله في أن يكون بلداهما "شريكين وليس خصمين".

وفي مستهلّ اجتماعهما الثنائي، شدّد لي على مسامع يلين على أنّ روّاد الإنترنت الصينيين يتابعون من كثب زيارتها إلى بلدهم منذ وصلت هذا الأسبوع إلى مدينة قوانغتشو (جنوب)، مشيرًا إلى أنّ اهتمامهم هذا يُظهر "التوقّعات والأمل في تحسّن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة".

من جانبها، أكّدت الوزيرة الأمريكية لرئيس الوزراء الصيني أنّ هذه العلاقة لا يمكن أن تتقدّم إلا من خلال حوار مباشر وصريح.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت السبت أنّ يلين اتّفقت خلال محادثات أجرتها على مدى يومين مع نظيرها الصيني هي ليفنغ في قوانغتشو على أن يجري البلدان مباحثات مكثّفة حول نمو متوازن".

وتأتي زيارة يلين إلى الصين، وهي الثانية لها إلى هذا البلد في غضون عام، في وقت يحاول فيه البلدان حلّ خلافاتهما المتعددة حول قضايا تتراوح من التكنولوجيا والتجارة إلى حقوق الإنسان مرورًا بجزيرة تايوان وتطبيق تيك توك.

رئيس الوزراء الصيني بكين وزيرة الخزانة الأمريكية الصين
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل - "288 شهرا سياسة".. ملخص حياة أحمد فتحي سرور السياسية × 4 نقاط

عاجل - رحيل رجل البرلمان المخضرم.. "الفجر" تنشر السيرة الذاتية لـ أحمد فتحي سرور

عاجل - "مسيرة برلمانية تمتد لـ252 شهرا".. من هو أحمد فتحي سرور Ahmed Fathy Seror؟

عاجل - وفاة أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق

عاجل - "الفجر" تنشر كواليس آخر ساعات في حياة أحمد فتحي سرور

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بث مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × مانشستر يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

عاجل - موعد ومكان تشييع جنازة أحمد فتحي سرور