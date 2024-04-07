عائلات الأسرى: نتنياهو يخاف من سموتريتش وبن غفير وسنواصل الحراك لعزله

عربي ودولي
بوابة الفجر

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة في بيان، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يخاف من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مؤكدين أنهم سيواصلون الحراك من أجل عزله.

وأوضحت عائلات الأسرى في بيانها، أن نتنياهو يتعمد عرقلة التوصل لصفقة تبادل الأسرى مع حماس، مشيرين إلى أن أبناءهم يموتون في الأسر في قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشاباك أعلنا، يوم السبت، العثور على جثة الأسير الإسرائيلي إيلاد كاتسير، بعملية في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وزعم الجيش والشاباك في بيان إنه "تم خلال الليل تحرير جثة الأسير إيلاد كتسير، الذي قتل حسب معلومات استخباراتية أثناء وجوده في الأسر لدى حركة الجهاد، من خان يونس وإعادتها إلى إسرائيل".

وبعد إجراء تحديد الهوية من قبل المسئولين الطبيين في معهد الطب الشرعي، تم تسليم إخطار رسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك إلى عائلة كاتسير.

وادعى البيان إلى أنه "تم تحديد موقع جثة كاتسير بناء على معلومات استخباراتية دقيقة صادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك، وتحديد الهوية من موظفي معهد الطب الشرعي، وقد أبلغ ممثلو الجيش والشاباك عائلة إيلاد كاتسير أنه تم إنقاذ جثته".

ولفت البيان إلى أن إيلاد تم أسره في 7 أكتوبر على يد عناصر من الجهاد، من كيبوتس نير عوز مع والدته، التي أطلق سراحها لاحقا في صفقة تبادل الأسرى، فيما قتل والده أفراهام في الكيبوتس.

وانتقدت شقيقة إيلاد سلوك الحكومة الإسرائيلية. قائلة: "كان من الممكن إنقاذه لو تم التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب"، مضيفة: "قيادتنا جبانة وتحركها اعتبارات سياسية، لذلك لم يحدث ذلك".
 

نتنياهو مظاهرات إسرائيل اخبار دولية تل أبيب غزة فلسطين
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل - "288 شهرا سياسة".. ملخص حياة أحمد فتحي سرور السياسية × 4 نقاط

عاجل - رحيل رجل البرلمان المخضرم.. "الفجر" تنشر السيرة الذاتية لـ أحمد فتحي سرور

عاجل - "مسيرة برلمانية تمتد لـ252 شهرا".. من هو أحمد فتحي سرور Ahmed Fathy Seror؟

عاجل - وفاة أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق

عاجل - "الفجر" تنشر كواليس آخر ساعات في حياة أحمد فتحي سرور

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بث مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × مانشستر يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

عاجل - موعد ومكان تشييع جنازة أحمد فتحي سرور