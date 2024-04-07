تعرف على تفاصيل طقس الأحد 28 رمضان.. وهذا موعد التقلبات الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد، 28 رمضان 1445هـ، الموافق 7 إبريل 2024، متوقعة أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد في بيان عاجل، من استمرار الاضطرابات في الأحوال الجوية، إذ يستمر سقوط الأمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة في مصر، وتكون رعدية في بعض الأحيان وتشمل مناطق أكبر تصل للقاهرة الكبرى وعددًا كبيرًا من المحافظات، وتستمر لأول أيام عيد الفطر المبارك، حسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وسط تحذيرات من اضطرابات حادة ضمن طقس الأيام المقبلة.

أشارت هيئة الأرصاد، إلى سقوط أمطار خفيفة اليوم على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، مؤكدة على نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط، ستكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25 متر)، واتجاه الرياح شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر، ستكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25 متر)، واتجاه الرياح شمالية غربية.

موعد ذروة التقلبات الجوية في مصر

تضرب اضطرابات حادة حالة الطقس في الأيام المقبلة، إذ تتحول الأمطار إلى رعدية اعتبارًا من غدا الإثنين، وتتفاوت شدتها على بعض المناطق، كما أنّها تكون رعدية في بعض الأحيان، وتتوسع في السقوط لتمتد إلى القاهرة الكبرى، وشمال ووسط سيناء، وخليج العقبة، على فترات متقطعة.

كما تنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقاليم شمال الصعيد، والصحراء الغربية، على فترات متقطعة.