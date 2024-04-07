حزب الله يستهدف 11 موقعا لجيش الاحتلال بالقرب من الحدود اللبنانية
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، أنه استهدف 11 موقعًا للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
وقال "حزب الله" في بيان له، إنه أسقط "طائرة مسيرة مسلحة للجيش الإسرائيلي من نوع هرمز 450 فوق الأراضي اللبنانية "، وقصف "أمس السبت في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، منظومة التشويش على المسيّرات في موقع العاصي بمسيّرة هجوميّة انقضاضيّة وإصابتها إصابة مباشرة".
ولفت البيان أن حزب الله استهدف في "القطاع الغربي من جنوب لبنان، تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع راميا بقذائف المدفعية، وقصف موقع المالكية بصاروخ وموقع جل العلام وانتشار لجنود الجيش الإسرائيلي بين الموقع ومستعمرة شلومي بصواريخ بركان، وتجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة شتولا بالأسلحة الصاروخية وتجمعًا آخر في محيط ثكنة شوميرا بقذائف المدفعية، إضافة إلى نقطة الجرداح بصاروخ بركان".