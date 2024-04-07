البورصة تفتتح تعاملاتها على ارتفاعات جماعية للمؤشرات وتنفيذ 3 صفقات كبري

افتتحت البورصة المصرية تعاملات الأسبوعية اليوم الاحد 7 أبريل 2024 على ارتفاعات جماعية لمؤشراتها، وذلك قبل إجازة مطولة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وصعد المؤشر الرئيسي “ EGX30” بنسبة 0.55% ليصل إلى مستويات 28662 نقطة، كما ارتفع مؤشر “ EGX70” بنسبة 0.79% ليصل إلى مستويات 6531 نقطة، وزاد المؤشر “ EGX100” بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوي 9311 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة، أنه تم تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) في تعاملات اليوم، على أسهم بنك الإسكان والتعمير لعدد 450،000 سهم بقيمة 25،785،000 جنيه.

كما تم تنفيذ صفقة على اسم المصرية للمنتجعات السياحية، لعدد 11،000،000 سهم بقيمة 62،150،000 جنيه، وشهدت شركة العربية لحليج الأقطان تنفيذ صفقة كبري أيضا على عدد 6،050،000 سهم بقيمة 44،165،000 جنيه.