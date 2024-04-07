البطاطس تواصل تصدر قائمة المنتجات الغذائية الأكثر تصديرا خلال الأسبوع الماضي

كشفت هيئة سلامة الغذاء، أنه بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5051 رسالة بنحو 260 ألف طن لعدد 1520 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 662 صنف من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 40 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم زيتون بأنواعه بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 63 صنف بنحو 60 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 70 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 47 صنف بنحو 88 ألف طن.

ومثلت إيطاليا والسعودية وروسيا وأسبانيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 166 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 800 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 700 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 627 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1923 رسالة بنحو 443 ألف طن لعدد 715 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 146 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، استراليا، أندونيسيا وأمريكا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 663 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 373 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 260 رسالة.