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ريال مدريد يطارد هدف برشلونة لضمه في الميركاتو الصيفي

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

يسعى ريال مدريد بجدية من أجل التعاقد مع أحد أهداف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ريال مدريد يطارد هدف برشلونة

وذكرت شبكة "TYC" الأرجنتينية، أكدت من قبل أن برشلونة وريال مدريد مهتمان بضم فرانكو ماستانتونو لاعب ريفيربليا، وأن البارسا هو أول من قدم عرضا لضمه، بعد أن تواصل مع وكلاء اللاعب للاستفسار عن إمكانية التعاقد معه.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو على حسابه بشبكة "إكس": "أرسل ريال مدريد كشافيه لمتابعة فرانكو ماستانتونو عدة مرات، وهناك خطة لتكرار نفس الأمر مرة أخرى في المستقبل القريب".

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وأضاف "تخضع جوهرة ريفر بليت لمراقبة كشافين من عدة أندية كبرى أيضا مثل سان جيرمان وتشيلسي، لكن اللاعب ليس أولوية للنادي الباريسي".

ويمتد عقد ماستانتونو مع ريفر بليت حتى ديسمبر 2026، ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة 45 مليون يورو

ريال مدريد برشلونة باريس سان جيرما تشيلسى الدوري الانجليزي

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