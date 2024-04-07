ميناء السخنة يتسلم رافعة متنقلة جديدة ضمن برنامج توسيع وتطوير المحطة

تسلّمت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" مشغل المحطة متعددة الأغراض في ميناء العين السخنة، رافعة ميناء متنقلة جديدة مجهزة بأحدث المواصفات، ما يمهّد لرفع الطاقة الإنتاجية والكفاءة لصالح المتعاملين.

وكانت قد وصلت مؤخرًا رافعة الميناء المتنقلة، وهي من صناعة Konecranes إلى الميناء على متن السفينة البرتغالية Vestvind قادمة من بلجيكا. وقد صممت الرافعة لخدمة الجيل الجديد من السفن وناقلات البضائع العملاقة حيث تبلغ طاقتها 125 طنًا ومعدل تفريغ يبلغ 10 آلاف طن يوميًا.

كما تسلمت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" في ميناء العين السخنة معدات تحميل جديدة مكونة من رافعتين تحميل كاتربيلر 988K - بقدرة رفع 25 مترًا مكعبًا لكل منهما تحميل سيارات النقل أيضًا ما يهدف إلى تعزيز كفاءة محطة الحاويات والتي سيتم تشغيلها خلال الشهر الحالي.

وتعد هذه المعدات هي الأحدث من نوعها تصل إلى ميناء مصري، كجزء من استثمارات مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" في أحدث المعدات لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة ودفع تدفق التجارة الدولية داخل وخارج ميناء العين السخنة وتقديم خدمة أفضل.