ميناء دمياط يتداول 41 سفينة للحاويات والبضائع العامة



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن وغادره 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والمتداول عليها 41 سفينة، منها السفينة والتي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 179 مترا وعرضها 26 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 30 ألفا و204 أطنان من القمح لصالح القطاع الخاص.. يأتي ذلك تأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

وأوضح بيان لهيئة ميناء دمياط أنه بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 60734 طنا تشمل: 6900 طن علف بنجر و2625 طن مولاس و11236 طن كلينكر صب و16355 طن يوريا صب و4122 طن أسمنت صب و19496 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31595 طنا تشمل: 12582 طن قمح و7710 طن خردة و7263 طن حديد و4040 طن ابلاكاش، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 419 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 354 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3232 حاوية مكافئة،ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 46236 طنا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 160630 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2428 طن قمح متجهين إلى صوامع إمبابة والقليوبية، وقطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدما قادم من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 6626 شاحنة.