غينيا تعتزم زيادة مدة انقطاع الكهرباء مع نضوب مصادر الطاقة

الاقتصاد
بوابة الفجر

قالت شركة الكهرباء المملوكة للدولة في غينيا الاستوائية إنها ستبدأ في زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي مع نضوب مصادر الطاقة، مضيفة أنه لم يعد لديها احتياطيات كافية.

 

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان أصدرته شركة " إلكتريسيتي دي جيني" الليلة الماضية القول إن الشركة تضطر إلى القيام بعملية تغيير وتأقلم بشأن إمدادات الطاقة بعد نقص المياه الذي أثر على سدود الطاقة الكهرومائية، وانفجار مستودع الوقود في العاصمة كوناكري، فضلا عن الأعطال في محطات الطاقة الحرارية.

 

وذكرت الشركة: "سيتم إعادة تنظيم فصل الأحمال اعتبارا من 6  أبريل، مما يؤدي إلى انقطاعين إلى خمسة انقطاعات يوميا من أجل ضمان استمرار إمدادات الكهرباء حتى وصول موسم الأمطار".

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