عاجل.. "القاهرة الإخبارية": تقدم ملحوظ في المفاوضات بشأن هدنة غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» فجر اليوم، أنّ المفاوضات التي استضافتها القاهرة، سعيًا للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة أحرزت «تقدمًا ملحوظًا».

ونقلت القناة عن «مصدر رفيع المستوى»، أنّ «مصر تؤكّد استمرار جهود الوصول لاتفاق هدنة في قطاع غزة، مع تقدّم ملحوظ في التوافق حول العديد من النقاط الخلافية».

ويفترض أن تشمل الهدنة إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ونقلت القناة عن المصدر أنّ الوفدين الأمريكي والإسرائيلي سيغادران القاهرة خلال ساعات على أن تستمر المشاورات خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وبحسب المصدر نفسه فإنّ وفدي قطر وحماس غادرا بدورهما القاهرة على أن يعودا إليها «خلال يومين للتوافق على بنود الاتّفاق النهائي».

وأكّد المصدر أنّ «هناك تقدمًا في المباحثات والتوافق على المحاور الأساسية بين الأطراف كافة»، مشددًا على أنّ «جولة المفاوضات بالقاهرة تشهد تقدمًا كبيرًا في تقريب وجهات النظر».