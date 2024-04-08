أستراليا تكلف جنرالًا متقاعدًا مراقبة التحقيق الإسرائيلي بمقتل عمال إغاثة

عيّنت أستراليا اليوم، الجنرال المتقاعد مارك بينسكين مسؤولًا عن مراقبة التحقيق الذي تجريه إسرائيل في مقتل سبعة عمّال إغاثة بغارة جوية في قطاع غزة، مجدّدة مطالبتها بـ«محاسبة كاملة» للمسؤولين عن الفاجعة.

والأسبوع الماضي قُتل سبعة عاملين في منظمة «وورلد سنترال كيتشن» (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية ومقرّها الولايات المتّحدة في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت قافلتهم في قطاع غزة.

ومن بين القتلى المواطنة الأسترالية لالزاومي «زومي» فرانكوم.

وانتقدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ بشدّة ردّ فعل إسرائيل الأوّلي.

والإثنين، عيّنت الوزيرة الجنرال المتقاعد مارك بينسكين مستشارًا خاصًا مكلّفًا العمل مع الجيش الإسرائيلي لضمان «شفافية» التحقيق في الغارة على طاقم الإنساني.

وقالت وونغ إنّ «أستراليا أبلغت بوضوح الحكومة الإسرائيلية أننا نتوقّع ونثق بأنّ هذه المشاركة سيتمّ تسهيلها» من الجانب الإسرائيلي.

وأضافت أنّ «الحكومة الأسترالية كانت واضحة في أنّنا نتوقّع محاسبة كاملة» عن مقتل العمال الإنسانيين السبعة.

وإذ ذكّرت الوزيرة بأنّ بينسكين يحظى باحترام كبير في بلاده وسبق له وأن تولّى قيادة سلاح الجو الأسترالي، قالت إنّ الجنرال المتقاعد سيدرس «الإجراءات المتّخذة لمحاسبة المسؤولين» عن الغارة.

وأوضحت أنّ بينسكين سيقدّم أيضًا المشورة للحكومة الأسترالية في شأن ما إذا كان هناك ما يبرّر مزيدًا من التحقيقات أو العواقب.