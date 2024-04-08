أهلًا بالعيد.. رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك في لبنان، "أحبائي في لبنان، كل عام وأنتم بخير! بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتقدم بأصدق التهاني وأطيب الأماني لكم ولعائلاتكم، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وجعله عيدًا مليئًا بالفرح والسلام والمحبة.

في هذا العيد المبارك، لنتذكر قيم التسامح والتعاون التي تميزنا كشعب، ولنجعل من هذه المناسبة فرصة للتقرب أكثر إلى الله وبعضنا البعض. لنمنح بعض الابتسامة والدعم لمن حولنا، ولنجعل هذا العيد فرصة لبناء علاقات أقوى وأكثر إخاء.

أتمنى لكم ولأحبائكم عيدًا مباركًا، وأيامًا سعيدة مليئة بالبركات والأمن والسلام، كل عام وأنتم بألف خير."، راسل هذه الرسالة لأحبائك وأصدقائك في لبنان لتعبر لهم عن مشاعرك الطيبة وتشاركهم فرحة العيد.

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك في لبنان

1. "كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد! أتمنى لكم ولأحبائكم أيامًا مليئة بالفرح والسعادة في هذا العيد المبارك. عيدكم مبارك."

2. "أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وجعل أيامكم كلها فرحًا وسعادة. عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير."

3. "عيدكم مبارك وسعادة لا تنتهي، أتمنى أن يملأ الله قلوبكم بالسرور والبهجة في هذه الأيام المباركة. تقبل الله طاعاتكم."

4. "بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتقدم بأحر التهاني وأطيب الأماني لكم ولأحبائكم. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن."

5. "عيد سعيد وأماني بأن تكونوا دائمًا بصحة وسعادة، وأن تنعموا بنعمة السلام والهناء. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام."

6. "أعاد الله عليكم عيد الفطر بالخير واليمن والبركات، وجعلكم من أهل الفرح والسرور في هذا العيد المبارك. كل عام وأنتم بخير."

7. "بهذا العيد المبارك، أسأل الله أن يرفع الظلم عنكم ويعيد الأمان والسلام إلى أرضنا الحبيبة. عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير."

8. "عيد سعيد وأماني بأن تكونوا دائمًا في ظل السلام والعدل. تقبل الله طاعاتكم وجعل أيامكم كلها أفراح ومسرات."

9. "بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتقدم بأحر التهاني وأطيب الأماني لكم ولعائلاتكم. تمنياتي لكم بأيام مليئة بالفرح والمسرات."

10. "أعاد الله علينا وعليكم هذا العيد بالخير واليمن والبركات، وجعله فرصة لتحقيق السلام والوئام في لبنان. تقبل الله منا ومنكم."

اختر الرسالة التي تعبر عن مشاعرك وترسلها لأحبائك وأصدقائك في لبنان بمناسبة عيد الفطر المبارك.