عاجل| تراجع معدلات التضخم بعد تحرير سعر الصرف

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاجصاء، أن بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (221.6) نقطة لشهر مارس 2024، مسجلًا بذلك تضـخمًا سنويًا قدره (33.1%) مقابل (36.0%) لشهـر فبراير 2024.



• ترجع الأسباب إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.3%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-3.5%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (-4.1%)، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.9%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.1%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.5%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.6%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.9%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.5%)

• سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.0%) لشهر مارس 2024 مقابل (11.0%) لشهر فبراير 2024.

أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر مارس 2024 مقارنة بشهـر فبراير 2024):



• سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (0.7%) وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.6%)،مجموعة الفاكهة بنسبة (0.8%)،مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.7%)

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.3%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-3.5%).

1- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيرًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.4%).

2- سجل قسم الملابس والاحذية تغيرًا قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (2.4%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.0%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.9%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.2%).

3- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيرًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%).

4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيرًا

قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (3.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.5%).

5- سجل قسم الرعاية الصحية تغيرًا قدره (2.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.5%).

6- سجل قسم النقل والمواصلات تغيرًا قدره (2.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.6%).

7- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيرًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.1%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه تغيرًا قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.3%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.2%).

9- سجل قسم المطاعم والفنادق تغيرًا قدره (3.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.9%).

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيرًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.5%).

ثانيًا: التغير السنوي (شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023):



• سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (42.0%) وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (37.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (39.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (42.0%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (45.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (34.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (39.1%)، مجموعة الخضروات بنسبة (47.6%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (48.3%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (48.1%)،رتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (42.8%).

1- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيرًا قدره (87.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (38.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (87.6%).

2- سجل قسم الملابس والاحذية تغيرًا قدره (25.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (59.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (25.1%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (34.6%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (26.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (21.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (25.3%).

3- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيرًا قدره (11.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.6%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (8.2%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (23.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (19.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.0%).



5 - سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيرًا قدره (35.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (30.8%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (31.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (46.5%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (34.6%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (45.0%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (33.0%).

6 - سجل قسم الرعاية الصحية تغيرًا قدره (26.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (31.1%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (18.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (24.2%).

7 - سجل قسم النقل والمواصلات تغيرًا قدره (17.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (32.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (16.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (15.3%).

8 - سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيرًا قدره (12.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (33.8%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).

9 - سجل قسم الثقافة والترفيه تغيرًا قدره (47.4%) بسـبب ارتفاع أسعار مجموعـة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (46.1%)، مجموعة الاصناف والمعـدات الترفيـهية الأخـرى ومتعلقاتها بنـسبة (30.1%)، مجموعـة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (39.9%)، مجموعة الصحف والكتـب والادوات الكتـابية بنسبة (72.8%)، مجموعة الرحـلات السـياحية المنظـمة بنسـبة (15.3%).

10 سجل قسم التعليم ثباتًا عند تغيرًا قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).

11 - سجل قسم المطاعم والفنادق تغيرًا قدره (39.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (40.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (26.5%).

12 - سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيرًا قدره (22.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (29.9%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (38.1%).