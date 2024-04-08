عاجل| الأهلي للصرافة: 6.5 مليار جنيه تنازلات للعملاء عن الدولار والعملات الأجنبية الأخرى

واصلت حصيلة تنازل العملاء عن الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في الزيادة في اعقاب قرار تحرير سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازي.

وأعلن عبد المجيد محي الدين رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للصرافة التابعة للبنك الأهلى المصري ارتفاع حصيلة بيع النقد الأجنبي داخل فروع الشركة منذ قرار تحرير يعر الصرف وحتي اليوم الاثنين بقيمة بلغت نحو 6.5 مليار جنيه.

وأشار محي الدين، أن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية فقط خلال تعاملات أمس الاحد بلغت 358 مليون جنيه.