طرق فعّالة للتخلص من روائح الثلاجة الكريهة

تعتبر التخلص من روائح الثلاجة الكريهة من المهام المنزلية المزعجة التي تشغل بال جميع ربات البيوت، حيث قد لا تتمكن السيدة في بعض الأحيان من تنظيفها وتعقيمها بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى تراكم الروائح المزعجة وتلف الأطعمة، وينعكس ذلك سلبًا على المظهر العام للمطبخ.

وصفة سحرية للتخلص من روائح الثلاجة

لحسن الحظ، هناك وصفة سحرية تساعدك على التخلص من روائح الثلاجة بسهولة وباستخدام مكونات طبيعية في المنزل.

يمكنك اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

ماء

خل أبيض

قماشة نظيفة

شرائح ليمون

قهوة

نعناع

طريقة التنظيف: