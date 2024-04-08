طرق فعّالة للتخلص من روائح الثلاجة الكريهة
تعتبر التخلص من روائح الثلاجة الكريهة من المهام المنزلية المزعجة التي تشغل بال جميع ربات البيوت، حيث قد لا تتمكن السيدة في بعض الأحيان من تنظيفها وتعقيمها بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى تراكم الروائح المزعجة وتلف الأطعمة، وينعكس ذلك سلبًا على المظهر العام للمطبخ.
وصفة سحرية للتخلص من روائح الثلاجة
لحسن الحظ، هناك وصفة سحرية تساعدك على التخلص من روائح الثلاجة بسهولة وباستخدام مكونات طبيعية في المنزل.
يمكنك اتباع الخطوات التالية:
المكونات:
- ماء
- خل أبيض
- قماشة نظيفة
- شرائح ليمون
- قهوة
- نعناع
طريقة التنظيف:
- الخطوة الأولى: قومي بفصل التيار الكهربائي عن الثلاجة، وقومي بإخراج جميع محتوياتها.
- قومي بتحضير محلول مكون من الماء الدافئ والخل الأبيض، وامسحي الثلاجة بالقماشة المبللة بالمحلول.
- بعد تجفيف الثلاجة بشكل جيد، قومي بإعادة تشغيلها وأعيدي وضع الأطعمة مرة أخرى بعد مرور نصف ساعة.
- الخطوة الثانية: لتعطير الثلاجة، قومي بوضع بولة بها كمية من القهوة أو شرائح الليمون في زوايا الثلاجة، وسيعمل الخليط على تعطير الثلاجة بشكل فعال.يمكنك أيضًا وضع أوراق النعناع الطازجة في زوايا الثلاجة لتعطيرها بشكل طبيعي.
- باتباع هذه الطرق البسيطة، ستتمكنين من التخلص من روائح الثلاجة بسهولة وفعالية، وستستمتعين بمطبخ نظيف ومعطر دائمًا.