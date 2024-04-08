ads

مصر تشارك في جلسة بالمنتدى العالمي للتكنولوجيا التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

الاقتصاد
بوابة الفجر

شاركت مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بُعد في جلسة تكنولوجية في إطار المنتدى العالمي للتكنولوجيا، التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وذلك يوم 3 أبريل بمقر المنظمة في باريس. 


وكان المنتدى قد انعقد في يونيو 2023 تحت شعار "استشراف المستقبل من خلال التكنولوجيا الحديثة" وشملت فعالياته عددًا من الجلسات والمناقشات التي تناولت بعمق الفوائد والأخطار المتعلقة بالتكنولوجيا وكيفية التغلب عليها. وحدد المنتدى ثلاثة مجالات تكنولوجية رئيسية، وتم البدء في تشكيل مجموعات تركيز تضم خبراء ومتخصصين لمشاركة الرؤى وأفضل الممارسات لحوكمة هذه التقنيات بما يعود بالنفع على الإنسان. وهذه المجالات هي التقنيات الغامرة وعلم الأحياء الاصطناعي والتقنيات الكمّية. 


وفي هذا الإطار، وفرت الجلسة التكنولوجية معلومات حول عمل مجموعات التركيز، وناقشت إجابات الخبراء والمتخصصين على استطلاعات الرأي ذات الصلة. وشارك في الجلسة أعضاء لجنة السياسة الرقمية ولجنة السياسات العلمية والتكنولوجية، التابعتين للمنظمة.


وجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شاركت في المنتدى العالمي للتكنولوجيا بهدف تقريب المواقف والسياسات، والمساهمة في الحوار حول الابتكار المسؤول والحوكمة في عصر التقدم التكنولوجي السريع. 

ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

(2- 0) بث مباشر مباراة الهلال والنصر كأس السوبر السعودي 2024

مشاهدة مباراة النصر والهلال اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر السعودي مع تردداتها

الاتحاد يُحقق فوزًا مثيرًا على الوحدة 2-1 ويبلغ نهائي كأس السوبر السعودي

الاتحاد يفوز بثنائية ويبلغ النهائي..ملخص مباراة الاتحاد والوحدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024

الاتحاد ينتصر على الوحدة 2-1 ويبلغ نهائي كأس السوبر السعودي

شاهد بالبث المباشر النصر ضد الهلال جاري الآن.. مشاهدة النصر × الهلال Twitter بث مباشر دون "تشفير أو نقود" | نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024

يلا كورة لايف جاري الآن .. مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر بث مباشر دون تقطيع | نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024

شاهد حصرى وببلاش" شاهد ملخص مباراة الاتحاد والوحدة فى بطولة كأس السوبر السعودى 2024..بدون تقطيع وبصورة واضحة تقنية HD