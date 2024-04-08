تشكيل الاتحاد لمواجهة الوحدة في السوبر السعودي

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد السعودي عن تشكيل الفريق المقرر أن تواجه الوحدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتواجد المصري أحمد حجازي على رأس تشكيل الاتحاد لمواجهة الوحدة في المباراة المقرر لها بعد قليل في البطولة التي تستضيفها الإمارات.

وتقام المباراة على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي 2024.

يشارك في بطولة كأس السوبر السعودي بشكلها الجديد 4 أندية، وهم بطلي ووصيفي كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري المحترفين بنظام الدور قبل النهائي.

ثم سيتقابل الفريقان الفائزان من مباراتي الدور قبل النهائي في المباراة النهائية يوم 11 أبريل على استاد محمد بن زايد.

وتستضيف ملاعب الإمارات خلال الفترة ما بين الثامن والحادي عشر من أبريل الحالي مباريات كأس السوبر السعودي وهي المرة الرابعة التي تقام فيها البطولة خارج السعودية.

تشكيل الاتحاد لمواجهة الوحدة

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة الوحدة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: مد الله العليان - أحمد حجازي - لويز فيليبي - فواز الصقور.

خط الوسط: فيليبي جوتا - نجولو كانتي – فرحة الشمراني.

خط الهجوم: كريم بنزيما - عبدالرازق حمد الله - رومارينهو.

