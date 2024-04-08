الدلتا للسكر: استلام 475 ألف طن بنجر وإنتاج 58 ألف طن سكر أبيض حتى الأن



قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، إنه تم استلام ما يقرب من 475 ألف طن بنجر وإنتاج نحو 58 ألف طن سكر أبيض سائب و24 ألف طن مولاس و27 ألف طن لب البنجر حتى الآن، والذي يستخدم في صناعة الأعلاف.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، اليوم الاثنين، أن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ مستمر في العمل طوال إجازة عيد الفطر المبارك، ويتم حاليا استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلي من البنجر.

وأضاف أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار عمل المنشآت التموينية وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع طوال الوقت، تستمر مصانع شركة الدلتا للسكر بمنطقة الحامول بكفر الشيخ في العمل طوال أيام عيد الفطر فترتين صباحا ومساء على مدار 24 ساعة، ويتم تنظيم تشغيل ورديات العمل وتعويض العاملين عن هذه الأيام وفقا لقانون العمل، حيث تتسلم الشركة محصول بنجر السكر يوميا من المزارعين بجداول منظمة لمنع تكدس السيارات.

وأكد استمرار إنتاج السكر المحلي من البنجر، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، حيث يستمر الانتاج والتشغيل حتي نهاية الموسم، منوها بأن وزير التموين قد وجه شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية موسم الحصاد وسداد مستحقاتهم أولا بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلي وطرحه للمواطنين سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو بطاقات التموين وكذلك بالأسواق.

وأشار إلى إنتاج السكر المحلي من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة، وذلك في ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث يتجاوز المخزون حاليا لأكثر من 6 أشهر.

يشار إلى أنه يتم استلام محصول البنجر من المزارعين بعد زيادة سعر توريد طن بنجر السكر ليتراوح من 1350 إلى 1900 جنيه، وذلك بعد إضافة الحافز الإضافي عن كل طن مورد من مزارعي البنجر خلال الموسم الجاري، لتشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد.

كما يتم صرف 1900 جنيه عن كل طن بنجر تم توريده خلال الفترة (1 - 15) مارس 2024، ويتضمن 1500 جنيه سعر أساسي و400 جنيه حافز إضافي عن الطن الواحد، بينما سيتم صرف 1750 جنيها للطن عن التوريد من (16 - 31) مارس 2024 ويتضمن 1400 جنيه سعر أساسي و350 جنيها حافزا إضافيا عن الطن الواحد. ويتم صرف 1600 جنيه عن كل طن يتم توريده خلال الفترة (1 - 15) أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعر أساسي و300 جنيه حافز إضافي للطن، بينما سيتم صرف 1450 جنيها للطن المورد خلال الفترة (16 - 30) أبريل 2024، ويتضمن 1200 جنيه سعر أساسي و250 جنيها حافزا اضافيا للطن.

كما سيتم صرف 1350 جنيها للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتى نهاية الموسم ويتضمن 1100 جنيه سعر أساسي و250 جنيها حافزا إضافيا للطن.