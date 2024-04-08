تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن، كما تم تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و680 شاحنة و924 سيارة.

وأضاف المركزى أن حركة الواردات شملت 4000 طن بضائع، و339 شاحنة و846 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، و341 شاحنة و78سيارة.

وأوضح أن ميناء سفاجا استقبل ثلاث سفن هي (دليلة، والحرية1 والرياض)، وغادرته السفينة بوسيدون إكسبريس، وشهد ميناء نويبع تداول 4625 طن بضائع و390 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن هي (بريدج، وكوين نفرتيتي، وأور وسينا).

وأشار المركز إلى أن ميناء بورتوفيق استقبل اليوم السفينة "النوي اكسبريس" وعليها 710 سيارات بوزن 1420 طنا قادمة من جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1600 راكب بموانئها.