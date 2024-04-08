تداول 40 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط



وصلت إلى ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 سفن وغادرته 8 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة، بينما بلغت الشاحنات "دخول وخروج" 6 آلاف و634 شاحنة.

ذكرت الهيئة أن السفينة (SCARLET LADY) التي ترفع علم مالطا، والقادمة من روسيا عليها 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، تأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وأوضحت أنه غادرت الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3658 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي والقليوبية، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40 ألفا و402 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 170 ألفا و305 أطنان.

وأشارت إلى أن الصادرات من البضائع العامة بلغت 54 ألفا و38 طنا، فيما شملت الواردات من البضائع العامة 35 ألفا و890 طنا، لافتة إلى أن حركة الصادرات من الحاويات بلغت 752 حاوية مكافئة، وبلغت الحاويات الواردة 202 حاوية مكافئة، في حين بلغت حاويات الترانزيت 3904 حاويات مكافئة.