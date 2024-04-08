البنك المركزي: معدل التضخم السنوي يتراجع في مارس

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلن البنك المركزي عند تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ 33.7% في مارس 2024 مقابل 35.1% في فبراير 2024.

وذكر البنك اليوم الاثنين أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين وفقا لمؤشراته سجل معدلا شهريا بلغ 1.4% في مارس 2024 مقابل معدلا شهريا بلغ 2.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 13.2% في فبراير 2024.

تجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم سجل معدلا شهريا بلغ 1.0% في مارس 2024 مقابل معدلا بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 11.4% في فبراير 2024.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 33.3% في مارس 2024 مقابل 35.7% في فبراير 2024.

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